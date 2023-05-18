Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi yüksekten uçtu! İşte istediği ücret
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki forvetin, ailevi sebeplerden dolayı Arjantin ekibi Boca Juniors'a gideceği konuşuluyordu. Ancak Icardi transferine dair flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Aslan'da son dönemde en çok konuşulan konulardan birisi de Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıydı.