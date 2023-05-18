GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi yüksekten uçtu! İşte istediği ücret

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki forvetin, ailevi sebeplerden dolayı Arjantin ekibi Boca Juniors'a gideceği konuşuluyordu. Ancak Icardi transferine dair flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023- 15:33