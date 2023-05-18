Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.
GALATASARAY HABERLERİ - Rekor bonservis! İşte Nelsson'un bedeli
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yarışında liderken bu başarının önemli bir kısmıda Victor Nelsson'undu. Yıldız futbolcu bu sezon yıldızlaşırken Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Sarı-kırmızılı ekip Danimarkalı futbolcunun bosvervisini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
34. hafta itibarıyla puanını 76'ya yükselten sarı-kırmızılılar zirve mücadelesinde hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi.