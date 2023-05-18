Galatasaray'dan 8+3 harekatı! Transfer stratejisi değişti! İşte listedeki 7 yerli

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin önümüzdeki sezon da 8+3 olarak açıkladığı yabancı kuralı sonrası transferde stratejisini değiştirdi ve önceliğini yerli futbolculara verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, listesine 7 yerli ismi yazdı. İşte o oyuncular ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 06:40