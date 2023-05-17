Galatasaray o tarihte şampiyon olabilir! İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Ligin bitmesine sayılı hafta kala zirvede yer alan sarı kırmızılıların, şampiyonluk ihtimalleri de belli oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yarış veren Cimbom, o tarihte şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte tüm ihtimaller... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 17:17