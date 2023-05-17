İstanbulspor, Fenerbahçe maçında olduğu gibi başlamadı oyuna. Galatasaray'la kafa kafaya oynamaya kalktı. Böyle olunca da iki takım karşılıklı rakip kaleye gidip geldi ama fuzuli gidip geldi. Galatasaray, rakibine göre biraz daha fazla rakip ceza sahasına girdi. Girdi de İstanbulspor kalecisinin kurtardığı bir pozisyon yok. Aynı şekilde Muslera'nın da çıkardığı bir şut yok. Bir tek direkten dönen top var. Tamam ceza sahasına fazla giriyorlar gözüktü ama etkisizdi. İlk yarının son dakikasında pozisyonu bulunca penaltıdan golü yaptılar. Şimdi bu penaltı pozisyonun bir yorumunu yapmak lazım. Galatasaraylı oyuncu Rashica gelen topa vuruyor, top net bir şekilde auta doğru gidiyor. O sırada İstanbulsporlu Duhan'ın ayağı Rashica'nın ayağına geliyor. Benim futbol yorumuma göre böyle penaltı olmaz. Ama kural koyucu diyor ki; Ne olursa olsun rakibine tehlikeli bir hareket yapıyorsan ve top oyun alanındaysa penaltıyı vereceksin. Benim yorumuma göre top oyun alanını terk etmedi ama oyun alanının dışına gidiyor. O top bir başka oyuncu tarafından da oynanabilecek bir bölgeye gitse o zaman olabilirdi ama kural koyucu böyle deyince hiç bir şey yapamazsın. Mantık harici bir yorum.

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İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldıkça ibre Galatasaray'a doğru dönmeye başladı. Nereye kadar, Zaniolo oyuna girene kadar. Beyefendi daha oyuna girerken sinirlendi. Neymiş, tekmeliğini takmamış öyle diyorlar kenardan. Öyle bir pozisyonda atıldı ki inanılır gibi değil! Aslında hakemin görüş alanındaki bir pozisyon. Zaten hakem gördüğü için sarı kart kullandı. Niye atamadı, yemedi! Niye, çünkü Galatasaraylı oyuncu, büyük takım. Sonra VAR'dan uyarı geldi beyefendi attı. Ama işte siyah beyaz hatalar böyle olunca da MHK haftaya maç veriyor. İkinci gol zaten işi bitirdi. Çok kalite bir goldü. Şu bir gerçek; Galatasaraylı oyuncular öne geçtikten sonra canla başla defans yapıyorlar, rakibi bozmaya çalışıyorlar. Bu da yedikleri gol oranını düşürüyor. Zaten o zaman hedefe varırsın, kolay gol yersen varamazsın.

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Mesela aynı pozisyonlarda öne geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol yememek için yaptığı mücadeleyi yapmıyor, yapamıyor. Galatasaray takımında Torreira çok faydalı bir oyuncu. Hem yere sağlam basıyor, hem kendisi az sinirleniyor, hem de rakibi sinirlendiriyor. Kazımcan biraz fazla havaya girmiş. Tuhaf işler yaptı, şansı vardı hor görmediler. İcardi, her zaman İcardi... Ceza alanı içinde bir defans oyuncusu olarak İcardi'yi "Nerede?" diye ararsan şunu iyi bil ki o sırada gol yapıyordur. Onun için bu tarz oyuncunun ceza alanı içinde yanında sevgilisi olacaksın, kol kola gezeceksiniz temas ede ede!