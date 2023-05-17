Galatasaraylı yıldıza İtalyan kancası! O futbolcular olmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da, yıldız isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan o futbolcu, Serie A ekibinin listesine adını yazdırdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 06:40