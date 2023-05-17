Kim Min-jae'nin Manchester United'a transferinin neredeyse kesinleşmesinden sonra Napoli alternatif arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaraylı yıldıza İtalyan kancası! O futbolcular olmazsa...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da, yıldız isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan o futbolcu, Serie A ekibinin listesine adını yazdırdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, tecrübeli stoperin yerine geçecek isimler aramaya başladı.
Ajax'lı defans oyuncusu Jurrien Timber'ı listenin ilk sırasına yazdığı, alternatif isimlerden birinin de Victor Nelsson olduğu kaydedildi.