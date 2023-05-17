Galatasaray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!

Süper Lig'de bu sezonu şampiyon olarak tamamlamaya çok yaklaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan gelecek yılın planlamalarına çalışmalarına başlamıştı. Yeni sezonda iddialı transferlerine devam edecek olan Cimbom'un gündemine sürpriz bir futbolcu geldi. Aslan, İtalya Ligi'ni şampiyon olarak bitiren Napoli'nin yıldızı için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 10:12