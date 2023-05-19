Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 35. haftada Sivasspor'u konuk edecek.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan milli yıldıza kanca! Yabancı kuralından dolayı...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına başladı. Yabancı kuralının açıklanmasından sonra transfer rotasını belirleyen yönetim, milli yıldız için İtalyan kulübünün kapısını yeniden çaldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde galip gelerek puan farkını korumak istiyor.
Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.