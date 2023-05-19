Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlandı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da olay iddia! Okan Buruk o ismi sildi
Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda yeni sezonda takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un, o yıldızın biletini kestiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son olarak İstanbulspor'u yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki puan farkını korudu.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, kalan haftalarda da hata yapmadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.