Transferde beklenmedik gelişme! Galatasaray istiyordu Arsenal devreye girdi

Galatasaray'da yeni sezonun transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Birçok yıldızla temasta olan Cimbom, flaş oyuncuları gündemine almıştı. Ancak Aslan'a transferde beklemediği bir haber geldi. Sarı kırmızılı takımın ilgilendiği o isme Arsenal'in talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)