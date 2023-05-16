Galatasaray'a şok haber! Transfer sonuçlanmadı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yeni sezon için kadroya katılması planlanan isimler belli olmuştu. Ancak Aslan'ın listesinde bulunan o yıldızdan kötü haber geldi. Konuyla ilgili transfer haberini İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023- 12:48