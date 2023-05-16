Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı dört bir koldan sürüyor.
Galatasaray'a şok haber! Transfer sonuçlanmadı
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda yeni sezon için kadroya katılması planlanan isimler belli olmuştu. Ancak Aslan'ın listesinde bulunan o yıldızdan kötü haber geldi. Konuyla ilgili transfer haberini İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom yaptığı hamlelerin meyvelerini de bu yıl elde ettiği sonuçlarla almış oldu.