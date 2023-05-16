TRANSFER HABERİ: Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a! Muslera'nın alternatifi geliyor

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın transferdeki en önemli hedeflerinden biri ise kaleye takviye. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ta forma giyen o isim için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 16:24