Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi.
TRANSFER HABERİ: Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a! Muslera'nın alternatifi geliyor
Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın transferdeki en önemli hedeflerinden biri ise kaleye takviye. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ta forma giyen o isim için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi eksik görülen yerlere takviye yaparak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda pek çok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de kaleci transferi...