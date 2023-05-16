İstanbulspor Galatasaray maçında penaltı kararı! İşte VAR'dan gelen görüntü

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Galatasaray için penaltı noktasını işaret etti. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 21:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023- 21:27