Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahasında topa vurduktan sonra Duhan'un müdahalesine maruz kaldı. Galatasaraylı oyuncular, penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu sürdürdü. VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonu izlemesi yönünde Tugay Kaan Numanoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Numanoğlu, 45+7. dakikada penaltı kararı verdi.
Penaltı atışı için topun başına geçen Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.
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Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.