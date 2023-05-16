Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da transferde de hareketli dakikalar yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'nın alternatifi hazır! Kiralık olarak gelecek
Sezon başında Lucas Torreira'yı kadrosuna dahil eden Galatasaray, Uruguaylı futbolcunun üstün performansı nedeniyle bu bölgeye oyuncu bakmaya başladı. 27 yaşındaki orta sahanın ayrılma ihtimaline karşın Cimbom, B planını belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulübe, Lucas Torreira için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geliyor.
Yönetim, Uruguaylı orta sahaya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışına yöneldi.