GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'nın alternatifi hazır! Kiralık olarak gelecek

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'nın alternatifi hazır! Kiralık olarak gelecek

Sezon başında Lucas Torreira'yı kadrosuna dahil eden Galatasaray, Uruguaylı futbolcunun üstün performansı nedeniyle bu bölgeye oyuncu bakmaya başladı. 27 yaşındaki orta sahanın ayrılma ihtimaline karşın Cimbom, B planını belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 06:40