Sezonun transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Birçok futbolcuyla görüşmelerde bulunan sarı kırmızılıların gündemine ise bomba bir isim geldi. Yönetimin, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe formasıyla ligi kasıp kavuran o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023- 18:33