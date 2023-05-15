Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran bir açıklama geldi.
TRANSFER HABERLERİ - Hakan Çalhanoğlu'dan flaş sözler! Galatasarayla
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Her fırsatta Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi. Transfer hakkında açıklamalarda bulanan Milli futbolcu taraftarı heycanlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu sezon Inter formasıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti.
29 yaşındaki milli yıldız, "Çocukluğum Galatasaray formasıyla kupa kazanma hayaliyle geçti. İnsan Galatasaray formasını giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem" dedi.