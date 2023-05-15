DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Fernando Muslera'nın yedeği olan ve az forma şansı bulan Okan Koçuk ise yol ayrımında. Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Okan, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.