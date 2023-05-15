Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak 2 isim de netleşti.
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! İlk transfer belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom gelecek sezonun planlamasını yaparken yollarını ayıracağı 2 futbolcu belli dolu. Takımdan ayrılacak oyuncular belli olurkan yapılacak ilk transferde belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
FORMAYI KAZIMCAN'A KAPTIRDI
Hatayspor'dan kiralık gelen sol bek Sam Adekugbe'nin sözleşmesinde 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Performansı beğenilmeyen 28 yaşındaki sol bek, Başakşehir maçında formasını Kazımcan Karataş'a kaptırdı.