Galatasaray'da Victor Nelsson giderse o isim transfer edilecek!

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı açılan 5 puanlık fark büyük bir moral kaynağı oldu. Yönetim ise bir yandan takımın motivasyonu için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni sezon planlamasının düşünüyor. Son olarak Nellson'a gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray'da olası bir ayrılığı karşı listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 13:44