Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan flaş Alex Telles kararı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bi yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızıyla devam eden Galatasaray bi yandanda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip sol bek sıkıntısı çekerken karşısına eski oyuncularından Alex Telles çıktı. Galatasaray Brezilyalı yıldız hakkında kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yeni sezonda sol beke takviye düşünen yönetimin radarına Alex Telles girdi.
Bonservisi Manchester United'da olan ve bir sezon daha kontratı bulunan Brezilyalı futbolcu 2014-2016 yılları arasında G.Saray forması giymişti.