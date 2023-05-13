Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanacak müsabakada Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00'te FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ CANLI İZLE