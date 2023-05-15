Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'un yerine gelecekti! Cimbom'a transferde kötü haber
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Cimbom'da iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke talipler olduğu bilinirken transferde ince eleyip sık dokuyan G.Saray, B planını hazırlamıştı. Bu konuda sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak istiyor.
Dev bir geliri kasasına koyacak sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz yaz ve devre arasında olduğu gibi yıldız isimleri yine kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.