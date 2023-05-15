GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey Almanya yolcusu! G.Saray'ın beklentisi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke talipler olduğu bilinirken, son olarak Bundesliga temsilcisi Aslan'ın kapısını çaldı. İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 06:40