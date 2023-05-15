Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey'un taliplileri artmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey Almanya yolcusu! G.Saray'ın beklentisi...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke talipler olduğu bilinirken, son olarak Bundesliga temsilcisi Aslan'ın kapısını çaldı. İşte G.Saray'ın bonservis beklentisi... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Fransız sağ beke Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Wolfsburg da talip oldu.
BAKU'NUN YERİNE BOEY
Bu sezon Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Sacha Boey ile ilgili Wolfsburg'un planı netleşti.