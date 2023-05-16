Her maça final gözüyle bakan Galatasaray şampiyonluk yolunda bugün yine kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İSTANBUL 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Aslan, İstanbulspor'u yine yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip, oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet aldı, mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe'yle deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

SACHA BOEY'İN YERİNE DUBOIS

Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey'in yerine teknik direktör Okan Buruk Leo Dubois'ya şans verecek. Sol bek performansıyla büyük beğeni kazanan ve teknik direktör Buruk'tan tam not alan Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında da 11'de başlaması bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda İcardi, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

TARAFTARLAR İŞBAŞINDA

Galatasaray taraftarları bugün de takımlarının yanında olacak. 14 bine yakın seyirci kapasiteli Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk Galatasaray taraftarına 12 bin koltuk ayrıldı. Satışa çıkan biletlerin tamamı kısa sürede tükendi. Nef Stadı'nda bu sezon rekorlar kıran sarı- kırmızılılar maç öncesi de Florya giderek takımlarına moral desteği verecek.

46. RANDEVU KASIMPAŞA'DA

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. Galatasaray ile İstanbulspor, bu sezon ayrıca iki hazırlık maçında karşılaştı ve Cimbom 2-1 ve 6-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

DEPLASMANDA BAŞARILI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maç oynadı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Aslan geride kalan 15 mücadelede 33 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Fenerbahçe'den sonra dış sahada en başarılı takım olan Cimbom, deplasmanda en son Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Lokilo, Onur, Rocca, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.