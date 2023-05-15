GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi planı hazır! İşte 7 maddelik yol haritası

Spor Toto Süper Lig'de bitime az bir süre kala Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak isterken, yol haritası da belli oldu. İşte 7 maddelik o plan... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 06:40