Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonlar Ligi planı hazır! İşte 7 maddelik yol haritası
Spor Toto Süper Lig'de bitime az bir süre kala Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak isterken, yol haritası da belli oldu. İşte 7 maddelik o plan... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik direktör Okan Buruk uzun bir süredir transfer hazırlığı içinde...
Buruk, yöneticilerle sürekli görüş alışverişinde bulunuyor.