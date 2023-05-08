Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bu resmi sezon başından beri veriyoruz. Maç kaybettiğimizde olan bir şey değil. Kazandığımızda beraber kutluyoruz, kaybettiğimizde beraber üzülüyoruz. Bu bölüme lider girmemizin sebebi birbirimizi desteklememiz."

"En iyi kadromuzla sahadayız, yedekten gelecek önemli oyuncular var. Buraya kadar getirdiğimiz yolda, devamını getirmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, şampiyonluk yolunda da çok önemli bir maç."

"Ligin son 5 haftası. Burada 2 puan önde girdik. Rakiplerimize karşı üstünlüğümüzü arttırmak için kazanmak zorundayız. Rakibimizle kısa süre önce kupa maçı oynadık. Ona benzer bir kadro, oyun bekliyoruz. Biz de en iyi kadromuzla şu anda sahadayız. Yedekten gelecek önemli oyuncular var. Bugün sadece Berkan'ın sakatlığı var. Hedefimiz şampiyonluk, şampiyonluk yolunda da kritik bir karşılaşma. Sakin olmamız gerekiyor. Gerisinin geleceğini düşünüyorum."