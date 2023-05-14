Galatasaray'da yaz transfer dönemi için arayışlar hız kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Herkes Di Maria diyordu! Cimbom'a Juventus'tan sürpriz transfer
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider sürdüren Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Sarı-kırmızılılar kadrosunu kuvvetlendirmek için takviye çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria ile uzun zamandır ilgileniyordu. Ancak Aslan'ın, Torino ekibinden başka bir yıldızı istediği ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi...
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden üst düzey bir sol bek alınmasını istedi.