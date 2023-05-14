Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor.
GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un soluna yeni aday! Harekete geçildi
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızı ekip sol beke takviye yapmak istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon sol kanada transfer yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Sezon sonunda Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollar ayrılacak.