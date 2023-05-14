Galatasaray'ın sezon sonunda elinde sözleşmeli forveti kalmıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de destek yolda! İşte Cimbom'un yeni santrforu
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yönetime bir golcü daha istedi. Buruk, Arjantinli golcünün yanına bir ismin daha transfer edilmesini yönetime iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Icardi'nin opsiyonu bulunmuyor ve 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e veda ediliyor.
Mostafa Mohamed'in durumu ise satın alma hakkına sahip Nantes'in vereceği karara bağlı.