GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de destek yolda! İşte Cimbom'un yeni santrforu

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yönetime bir golcü daha istedi. Buruk, Arjantinli golcünün yanına bir ismin daha transfer edilmesini yönetime iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2023- 06:40 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023- 13:17