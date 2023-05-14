Galatasaray'dan yıldızlar karması kadro! Listede ilk sırada o isim var...

Galatasaray'dan yıldızlar karması kadro! Listede ilk sırada o isim var...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurmak için dünya yıldızlarını yakın markaja aldı. İşte Galatasaray'ın son olarak gündemine gelen o yıldız... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2023- 11:26