TRANSFER HABERİ | İspanyol devinden Abdülkerim Bardakcı bombası!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a geldiği günden bu yana oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte 28 yaşındaki oyuncuya talip olan o takım ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2023- 15:08