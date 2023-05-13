Süper Lig devlerinden Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı isimler gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor.
TRANSFER HABERİ | İspanyol devinden Abdülkerim Bardakcı bombası!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'a geldiği günden bu yana oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte 28 yaşındaki oyuncuya talip olan o takım ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılarda bu anlamda takımdaki futbolculara transferde büyük bir ilgi söz konusu.
Galatasaray zirvede lider konumda yer alırken savunmadaki futbolcuların performansı da büyük dikkat çekti.