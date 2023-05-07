Sözleşmesinde 2.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Kaan Ayhan, Galatasaray'dan bu opsiyonunun kullanılmamasını talep etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yıldızı kararını verdi! Sezon sonu...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Devre arasında satın alma opsiyonu bulunan Kaan Ayhan, sezon sonu için ayrılık kararı aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre gelecek sezon sarı-kırmızılı formayla devam etmek istemediğini bizzat Okan Buruk ve CEO Erden Timur'la paylaştı.
Galatasaray'a geldiği günden beri sadece 2 maçta 90'ar dakika forma giyen Kaan'ın daha fazla yedek kalmamak için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.