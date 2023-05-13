Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrilmişti. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt kısa süre önce İstanbul'a gelerek Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Taraftarlar anlaşma sağlarken Kerem yeni maaşıyla birlikte takımın en çok kazanan yerli oyuncusu konumuna geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da maaş rekoru belli oldu! Yerli oyuncular...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray şampiyonluk yarışında 5 puanla büyük bir avantajın sahibi durumunda. Sarı-kırmızılılarda transfer arayışları da devam ederken iç transferde bazı isimlerin sözleşmesi güncellendi. Bu noktada yerli isimlere yönelen yönetim Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Kazımcan Karataş'ın da yer aldığı listede en fazla kazanacak ismi belirledi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
NELSSON'A ZAM YAPILMIŞTI
Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidilmişti. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.
BARIŞ ALPER İLE 2027'YE KADAR
Galatasaray, özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.