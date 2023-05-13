Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, transfer adımlarını da buna göre atıyor. Devler Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40