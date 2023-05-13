Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, transfer adımlarını da buna göre atıyor. Devler Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yeni sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı.
Cimbom ligi zirvede tamamlayarak gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.