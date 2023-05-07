Fotomaç'ın Bild'den derlediği habere göre; süper yetenek Can Uzun'un Nürnberg'le 2026 yılına kadar sözleşmesi var.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın listesindeydi! Bayern Münih devreye girdi
Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmak isteyen Galatasaray, genç bir ismi transfer etmek istiyor. Cimbom, Almanya'nın Nürnberg takımının alt yapısında forma terleten 17 yaşındaki Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Ancak Bayern Münih, bu transferde devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.05.2023- 06:40
Ancak şimdiden birçok üst düzey kulübün ilgisini çekti. Türkiye ligi lideri G.Saray'ın yanı sıra Bayern'in de Can'la şimdiden yoğun bir şekilde ilgileniyor.
2005 doğumlu Can Uzun Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Genç yetenek futbola Almanya'nın Ingolstadt takımının alt yapısında başladı.