Transferde Haji Wright kapışması!
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş transfer çalımı!
13 Mayıs 2023 Döviz Kuru!
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