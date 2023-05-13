Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.
Galatasaray Dembele'nin peşini bırakmıyor! O isim transfere el attı
Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gözler gelecek sezonun planlamasına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, Olympique Lyon'un golcü ismi Moussa Dembele'yi transfer listesinde bulunduruyor. Aslan'da o isim transfere el attı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40
Getirdiği yıldızlarla büyük ses getiren sarı kırmızılılar gözünü yeni bir yıldıza dikti.
Yeni sezonun planlamasını yapan G.Saray, dış transferde uzun süredir gündeminde tuttuğu Moussa Dembele'de mutlu sona yakın.