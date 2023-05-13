Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş transfer çalımı!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezonda iddialı hamleler yapacak olan Aslan, flaş bir isim için devreye girdi. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan o futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40