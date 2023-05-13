Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş transfer çalımı!
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezonda iddialı hamleler yapacak olan Aslan, flaş bir isim için devreye girdi. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan o futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40
Yönetim sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Bafetimbi Gomis'in yerine bir alternatif arayışına girdi.
Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir…