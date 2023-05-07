Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi, Fransa'ya çıkarma yaptı.
TRANSFER HABERİ: İtalyan gazeteci açıkladı! Galatasaray o isimden yanıt bekliyor
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, orta sahaya takviye yapacak. Sarı-kırmızılı ekip Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Branco van den Boomen'e teklif yaptı. Ünlü italyan gazeteci Fabrizio Romano detayları açıkladı. | Galatasaray haberleri
Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen'in peşine düştü.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu için somut adımlar atılmaya başlandı.