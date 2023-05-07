GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sağa yeni aday! Sacha Boey giderse Cimbom onu getirecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sacha Boey'u yüksek bir bedelle satmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, yıldız ismin yerine sağlam bir takviye yapmak istiyor. İşte Cimbom'un sağ beke alacağı matador... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 06:40