Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sağa yeni aday! Sacha Boey giderse Cimbom onu getirecek
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sacha Boey'u yüksek bir bedelle satmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, yıldız ismin yerine sağlam bir takviye yapmak istiyor. İşte Cimbom'un sağ beke alacağı matador... | Galatasaray haberleri
Bu sezon sağ kanatta ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey'u Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi ise yıldız oyuncuyu astronomik bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak.