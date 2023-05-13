Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı!

Galatasaray camiası, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte 'Fener ağlama' tezahüratı yapıldığı sırada Başkan Dursun Özbek, bu tezahürata eşlik etti.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da, seçim nedeniyle maçların oynanmadığı haftada futbolcu ve eşleri Florya'da buluştu.

Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı etkinlikte söylenen tezahürat Fenerbahçelileri kızdırdı.

Etkinlikte 'Fener Ağlama' tezahüratı yapılırken başkan Özbek de bu tezahürata eşlik etti.