Fenerbahçe 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 17:01
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danielle Marcano ve 62. dakikada Alice Kusi kaydetti.
İki takım arasındaki ikinci maçı 20 Mayıs Cumartesi günü Florya'da oynanacak.