Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, son 5 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
TRANSFER HABERİ: Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Zaniolo'nun parasıyla alınacak
Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Devler Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, Milan'da forma giyen o futbolcu için devreye girdi. Aslan bu transferi Zaniolo'dan gelecek parayla gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, 34. haftada İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.