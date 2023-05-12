TRANSFER HABERİ: Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Zaniolo'nun parasıyla alınacak

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Devler Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, Milan'da forma giyen o futbolcu için devreye girdi. Aslan bu transferi Zaniolo'dan gelecek parayla gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 06:40