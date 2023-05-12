Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk biletlerini kesti! 5 ayrılık birden
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom yeni transferler yapmayı düşünürken kadroda bulunan birçok oyuncunun da biletini kesti. Sarı-kırmızılı ekipte 5 oyuncu birden takımdan ayrılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda ligin bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmaları hızlandı.
Bu sezon yaz ve kış transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Cimbom, önümüzdeki transfer dönemini de hareketli geçirecek.