Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Transfer formülü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni sezonun transfer harekatını sürdüren Cimbom, flaş bir yıldız için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 06:40