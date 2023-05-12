Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Transfer formülü belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni sezonun transfer harekatını sürdüren Cimbom, flaş bir yıldız için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, gelecek yıl takımdan ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için harekete geçti.
Dursun Özbek ve kurmayları, teknik direktör Okan Buruk ile transfer gündemine dair sürekli olarak iletişim halinde.