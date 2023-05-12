TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yıldızını Milan kapıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları da hızlandı. Şampiyonluğa koşan Galatasaray, bu sezonda yıldız transferler yapmak isterken flaş bir haber geldi. Cimbom'un yıldız oyuncularından birini Milan kapıyor! İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 14:57 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 15:05