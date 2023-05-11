Süper Lig'de şampiyonluğu koşan Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor'a konuk olacak.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni sezon çileği! Drogba ve Eboue de devrede
Bu sezon şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, transferde de gaza bastı. Yönetimin, gelecek yıl için Fransa Ligi'nde forma giyen flaş bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermek isteyen sarı kırmızılı idareciler, 20 yaşındaki o isme kancayı taktı. Cimbom transfer için Drogba ve Eboue'yi de devreye soktu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Zirvede 5 puanlık fark yapan sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan gelecek sezonun planlaması yapan yönetim Avrupa kupalarında başarı yakalamak için kolları sıvadı.