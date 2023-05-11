Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak. Mücadelenin oynanacağı stat, belirsizliğini koruyordu. Ligde salı günü oynanacak olan İstanbulspor-Galatasaray maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilecek.
İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı stat!
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. İstanbulspor - G.Saray maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
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Yayın Tarihi: 11.05.2023- 15:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023- 16:10