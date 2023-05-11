Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
Galatasaray'da Lucas Torreira tehlikesi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, gösterdiği başarılı performansla göz doldurdu. Taraftarın sevgilisi olan Uruguaylı yıldız Avrupa ekiplerinin radarına girerken, tam üç takımın Torreira ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yaptığı takviyelerle dünya çapında yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını takıma kazandırdı.
Galatasaray'ın en çok ses getiren transferlerinden biri de Lucas Torreira oldu.