Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa göz kırpmış durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İngiliz basınından flaş iddia! Milot Rashica'nın geleceği...
Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanan Milot Rashica, performansı ile dikkat çekiyor. Kosovalı oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekibe Burnley rakip olmuştu. İngiliz basını ise oyuncunun geleceği için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Özellikle sezon başı ve devre arasında yaptığı takviyelerle gücüne güç katan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi olan Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.
Cimbom, bu sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katmıştı.