GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İngiliz basınından flaş iddia! Milot Rashica'nın geleceği...

Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanan Milot Rashica, performansı ile dikkat çekiyor. Kosovalı oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekibe Burnley rakip olmuştu. İngiliz basını ise oyuncunun geleceği için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 18:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023- 19:16