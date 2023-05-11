Galatasaray'da Okan Buruk transfer raporunu yönetime iletti! Ayrılıklar peş peşe

Takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getiren ve sezon başında gerek transfer edilen gerekse ayrılan oyuncular konusunda adından söz ettiren Galatasaray, önümüzdeki sezonlar için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk etapta maaş bütçesi, yabancı kontenjanı ve bonservis geliri elde etmek için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetime raporunu iletti. İşte o futbolcular ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 11:46