Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: O rakamı veren Mauro Icardi'yi alır! Bonservis ücreti açıklandı!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği netleşiyor. Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun transferine dair flaş bir haber geldi. Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran PSG'nin, Arjantinli forvet için belirlediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, Arjantinli futbolcuyu sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Icardi, sezon başından beri ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.